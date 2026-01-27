Rivoluzione intramoenia negli ospedali limiti al privato dentro al pubblico | le nuove regole per ridurre le liste d' attesa

La riforma delle regole intramoenia introduce limiti al privato all’interno degli ospedali pubblici, garantendo una maggiore trasparenza e uniformità nel sistema sanitario. La separazione tra pubblico e privato mira a ridurre le liste d’attesa e migliorare l’efficienza dei servizi, mantenendo il rispetto del principio di equità e accesso universale per tutti i cittadini.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.