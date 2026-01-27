Rivoluzione intramoenia negli ospedali limiti al privato dentro al pubblico | le nuove regole per ridurre le liste d' attesa

La riforma delle regole intramoenia introduce limiti al privato all’interno degli ospedali pubblici, garantendo una maggiore trasparenza e uniformità nel sistema sanitario. La separazione tra pubblico e privato mira a ridurre le liste d’attesa e migliorare l’efficienza dei servizi, mantenendo il rispetto del principio di equità e accesso universale per tutti i cittadini.

Non più un canale parallelo e privilegiato, ma una appendice al servizio sanitario nazionale regolata da un principio unico e inderogabile: la netta separazione tra pubblico e privato. È così che la Regione, dopo la stilettata della Corte dei Conti, cambia le regole sull'intramoenia: controlli.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

