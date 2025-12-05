Allarme suolo in provincia di Como | Stop alla cementificazione nei Pgt serve il consumo di suolo zero
Il Circolo Ambiente mette in guardia: la provincia di Como è tra le più cementificate della Lombardia e il tempo per invertire la rotta sta finendo. In occasione della Giornata Mondiale del Suolo del 5 dicembre, dedicata quest’anno al tema “Healthy Soils for Healthy Cities” (Suoli sani per città. 🔗 Leggi su Quicomo.it
