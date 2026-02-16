Lindsey Vonn lascia l’ospedale di Treviso e fa ritorno negli Usa | Sto lentamente tornando a vivere

Lindsey Vonn, ex campionessa di sci, ha lasciato l’ospedale di Treviso dopo l’incidente avvenuto durante la discesa olimpica di Milano Cortina. La sportiva, 41 anni, ha annunciato di essere in ripresa e sta tornando negli Stati Uniti, dove continuerà le cure. La caduta ha richiesto un ricovero urgente e ha lasciato molti spettatori preoccupati.

Dopo la brutta caduta nella discesa olimpica di Milano Cortina, Lindsey Vonn, 41 anni, ha lasciato l'ospedale Ca' Foncello di Treviso ed è ripartita per gli Stati Uniti. La campionessa americana, reduce da quattro interventi chirurgici alla gamba sinistra a causa di una frattura complessa della tibia, è stata trasportata in ambulanza all'aeroporto Marco Polo di Venezia, da cui è decollato l'aereo che l'ha riportato a casa. Sabato Vonn aveva annunciato su Instagram il buon esito dell'ultimo intervento: «L'operazione è andata bene oggi! Per fortuna potrò finalmente tornare negli Stati Uniti! Una volta rientrata vi darò più aggiornamenti e informazioni sul mio infortunio».