La vita in ospedale di Lindsey Vonn in un video | Grata ai medici agli amici e alla mia famiglia

Lindsey Vonn ha abbandonato l’ospedale Cà Foncello di Treviso domenica 15 febbraio, dopo aver subito quattro interventi a causa di una caduta durante la discesa libera ai Giochi di Milano-Cortina. La campionessa statunitense ringrazia i medici, gli amici e la famiglia per il supporto ricevuto durante il suo ricovero. Nel video condiviso sui social, Vonn si mostra sorridente e riconoscente, ricordando l'importanza dell’assistenza ricevuta in un momento difficile.

Lindsey Vonn ha lasciato l’ospedale Cà Foncello di Treviso. Lo ha fatto domenica 15 febbraio, dopo quattro interventi in seguito alla brutta caduta rimediata nella discesa libera ai Giochi di Milano-Cortina. La campionessa statunitense ha fatto così ritorno negli Stati Uniti: “Non mi alzo in piedi da più di una settimana. sono in un letto d’ospedale, immobile, dopo la gara. E anche se non sono ancora in grado di stare in piedi, tornare a casa è fantastico. Un enorme ringraziamento a tutti in Italia per essersi presi cura di me” ha scritto sui social. E sempre sui social Vonn ha pubblicato un breve video del suo ricovero a Treviso, tra pasti, controlli medici e cura di sé. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo l’infortunio alle Olimpiadi di Milano Cortina, Lindsey Vonn si trova ancora in fase di recupero.

Lindsey Vonn ha annunciato dai suoi social di dover affrontare il quarto intervento chirurgico, dopo la caduta avvenuta durante le Olimpiadi di Milano-Cortina.

