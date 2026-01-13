La lite degenera | minaccia un uomo con un manganello telescopico

A Foligno, un uomo di 53 anni è stato denunciato dalla polizia per aver minacciato un altro con un manganello telescopico durante un litigio in strada. L’episodio si è concluso con le autorità che hanno accertato le responsabilità dell’individuo, evidenziando l’importanza di mantenere comportamenti rispettosi anche in situazioni di conflitto.

Discute per strada con un uomo e lo minaccia con un manganello telescopico. È successo a Foligno dove la polizia ha denunciato un 53enne per minacce gravi e aggravate.Le forze dell'ordine sono intervenute non lontano da via Piave per sedare una lite che rischiava di degenerare.

