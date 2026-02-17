Stipendi docenti febbraio una tantum e arretrati nel cedolino | come cambiano gli importi
A febbraio, il pagamento degli stipendi dei docenti include un importo una tantum e gli arretrati, a causa dell’attuazione del nuovo CCNL 20222024. Questa modifica si riflette direttamente sulle buste paga, con variazioni che interesseranno gli insegnanti. Per esempio, molti riceveranno una somma extra come anticipo sui nuovi aumenti salariali.
Febbraio e marzo si confermano mesi decisivi per la piena attuazione economica del nuovo CCNL 20222024 del comparto Istruzione e Ricerca, con effetti concreti sulle buste paga di docenti e. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Il nuovo CCNL 20222024 ha portato modifiche agli stipendi dei professori, causando variazioni nei cedolini di febbraio e marzo.
Entro il 23 gennaio verranno pagati gli stipendi di gennaio di docenti e personale ATA, comprensivi degli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
