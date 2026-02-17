Stipendi prof febbraio una tantum e arretrati nel cedolino | come cambiano gli importi

Febbraio e marzo si confermano mesi decisivi per la piena attuazione economica del nuovo CCNL 20222024 del comparto Istruzione e Ricerca, con effetti concreti sulle buste paga di docenti e. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

A febbraio i docenti e il personale Ata riceveranno un pagamento una tantum previsto dal nuovo Ccnl, mentre a marzo partiranno i pagamenti per i supplenti brevi.

Entro il 23 gennaio verranno pagati gli stipendi di gennaio di docenti e personale ATA, comprensivi degli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Stipendio febbraio docenti 2026, arriva l’una tantum: ecco a quanto ammonta, tutte le cifre; NoiPa, stipendi e arretrati prof e Ata: a febbraio l’una tantum del Ccnl, a marzo pagamenti per i supplenti brevi; Conguaglio busta paga febbraio 2026: docenti e ATA, stipendi ridotti. Analisi e spiegazioni; Conguaglio busta paga febbraio, stipendi docenti e ATA ridotti: cosa sta succedendo?.

NoiPa, stipendi e arretrati prof e Ata: a febbraio l’una tantum del Ccnl, a marzo pagamenti per i supplenti breviFebbraio e marzo diventano i mesi chiave per l’attuazione economica del nuovo Contratto Collettivo Nazionale 2022/2024 del comparto Istruzione ... msn.com

NoiPa, cedolino di febbraio più ricco per docenti e ATA: aumenti e bonus una tantumCedolino NoiPA scuola febbraio 2026: aumenti, arretrati e una tantum per docenti e ATA. Ecco quali sono le date di emissione e di accredito ... quifinanza.it

Arretrati stipendi docenti, Gilda al MEF: “chiediamo un cedolino chiaro e dettagliato” - facebook.com facebook