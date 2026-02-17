Stellantis a Mirafiori entrano 80 giovani ma l' indotto piange | Trasnova ne licenzia 14 nel Torinese
Stellantis ha accolto 80 giovani a Mirafiori, ma l’indotto del settore automobilistico nel Torinese soffre: Trasnova ha licenziato 14 operai. La decisione arriva in un momento di grande tensione, pochi giorni prima del corteo metalmeccanico 'Innamorati di Torino', promosso dai sindacati per spingere Stellantis a riaccendere le linee di produzione. La crisi sta colpendo duramente le aziende e i lavoratori della zona, che temono un calo occupazionale sempre più marcato.
Ieri, 16 febbraio, 80 nuovi assunti hanno fatto il loro ingresso a Mirafiori: sono la prima ondata di ragazzi che ha preso posto, a tempo determinato, nello storico stabilimento che ha scritto la storia (novecentesca) della Fiat. Ne mancano ancora 360 di operai, se il numero di assunzioni che Stellantis farà - come pubblicamente annunciato - sarà di 440. A metà marzo riprenderà il secondo turno, perciò le squadre dovranno essere al completo per la produzione della nuovo Fiat 500 Hybrid. L'età media dei nuovi ingressi è 24 anni, il che mette a lato le polemiche uscite, sul finire di gennaio, rispetto la poca disponibilità dei giovani di lavorare, soprattutto il sabato e di notte.🔗 Leggi su Torinotoday.it
