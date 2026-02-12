Con l' economista Stefano Zamagni l' analisi della prima esortazione apostolica di Papa Leone XIV Dilexi te

Lunedì 16 febbraio, al seminario di Forlì, il professor Stefano Zamagni analizza l’esortazione apostolica “Dilexi te” di Papa Leone XIV. La presentazione è organizzata dalla Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro, in collaborazione con l’ufficio diocesano per la Pastorale Sociale e del Lavoro. L’evento offre l’occasione di approfondire il testo e capire meglio il messaggio del Papa.

“Dilexi te” è la prima Esortazione Apostolica firmata da Papa Leone XIV il 4 ottobre 2025 e pubblicata ufficialmente il 9 ottobre 2025. Il titolo, “Dilexi te” (“Ti ho amato”, tratto dal libro dell’Apocalisse), segnala fin dall’inizio il cuore del documento: l’amore di Cristo per i poveri e l’invito rivolto a tutta la Chiesa a rinnovare il proprio impegno nei confronti dei più vulnerabili. Il testo pone la povertà non solo come fenomeno sociale, ma come una realtà che sfida la coscienza cristiana e interpella tutte le comunità a riconoscere Cristo nei poveri, nei sofferenti e negli esclusi. In continuità con l’ultimo voluto dal suo predecessore Papa Francesco, “Dilexi te” chiama i fedeli a tradurre l'amore in solidarietà quotidiana, attenzione alle cause dell’ingiustizia e adozione di scelte morali orientate a dignità e rispetto per ogni essere umano.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su Leone XIV

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Leone XIV

Argomenti discussi: Chi è Stefano Di Stefano, l'uomo delle privatizzazioni del Tesoro sotto inchiesta per insider trading su Mps; Mps, si dimette da consigliere Di Stefano, indagato per insider trading; Mps, dirigente del Mef indagato per insider trading: avrebbe acquistato azioni a ridosso dell’Ops; Insider trading, indagato il dirigente Mef e consigliere Mps Stefano Di Stefano.

Guerra in Ucraina, l’economista Stefano Zamagni: Con il finto pacifismo 1,5 milioni di vittime. I vescovi sono concretiAbbonati a Il Fatto Quotidiano. Facciamo un giornale con un solo padrone: i lettori. ilfattoquotidiano.it

Questione di gustiNei giorni scorsi su X l’economista francese Olivier Blanchard ha scritto che i francesi non sono pigri, semplicemente amano il riposo più di molti altri (nessuna ironia)… Leggi ... internazionale.it

La guerra non è più un fatto politico, ma un affare privato. Ecco perché oggi, contro il dilagare della guerra, ci vogliono due antidoti: una rivoluzione culturale e un ministero della pace. Ne abbiamo parlato con Stefano Zamagni, docente di Economia a Bologna - facebook.com facebook

La #guerra non è più un fatto politico, ma un affare privato. Ecco perché oggi, contro il dilagare della guerra, ci vogliono due antidoti: una #rivoluzioneculturale e un #ministerodellapace. Ne abbiamo parlato con Stefano Zamagni... Di Alvise Sperandio x.com