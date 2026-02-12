Con l' economista Stefano Zamagni l' analisi della prima esortazione apostolica di Papa Leone XIV Dilexi te
Lunedì 16 febbraio, al seminario di Forlì, il professor Stefano Zamagni analizza l’esortazione apostolica “Dilexi te” di Papa Leone XIV. La presentazione è organizzata dalla Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro, in collaborazione con l’ufficio diocesano per la Pastorale Sociale e del Lavoro. L’evento offre l’occasione di approfondire il testo e capire meglio il messaggio del Papa.
“Dilexi te” è la prima Esortazione Apostolica firmata da Papa Leone XIV il 4 ottobre 2025 e pubblicata ufficialmente il 9 ottobre 2025. Il titolo, “Dilexi te” (“Ti ho amato”, tratto dal libro dell’Apocalisse), segnala fin dall’inizio il cuore del documento: l’amore di Cristo per i poveri e l’invito rivolto a tutta la Chiesa a rinnovare il proprio impegno nei confronti dei più vulnerabili. Il testo pone la povertà non solo come fenomeno sociale, ma come una realtà che sfida la coscienza cristiana e interpella tutte le comunità a riconoscere Cristo nei poveri, nei sofferenti e negli esclusi. In continuità con l’ultimo voluto dal suo predecessore Papa Francesco, “Dilexi te” chiama i fedeli a tradurre l'amore in solidarietà quotidiana, attenzione alle cause dell’ingiustizia e adozione di scelte morali orientate a dignità e rispetto per ogni essere umano.🔗 Leggi su Forlitoday.it
