Il conduttore di Sanremo 2027 | la Rai corteggia ancora Conti ma De Martino è pronto Amadeus sarebbe l'imprevisto

Carlo Conti non è certo di voler fare un terzo Sanremo consecutivo nonostante la proposta Rai. Si valutano alternative: si parla di un ritorno di Amadeus dopo la debacle su NOVE ma c'è Stefano De Martino in attesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, interviene a RTL 102.5 in merito all'edizione 2026 #CarloConti #Sanremo2026 #RTL - facebook.com Vai su Facebook

Carlo Conti, conduttore e direttore creativo del Festival di Sanremo, dal palco del Vanity Fair Stories 2025 parla di Ornella Vanoni, degli amici di sempre, della sua famiglia e del suo Festival, su cui comincia a svelare qualcosa Vai su X

Il conduttore di Sanremo 2027: De Martino è pronto ma la Rai corteggia ancora Conti, Amadeus sarebbe l’imprevisto - Si valutano alternative: si parla di un ritorno di Amadeus dopo la debacle su NOVE ma c’è Stefano De Martino in ... Secondo fanpage.it

Notizia clamorosa, ecco chi condurrà Sanremo dopo Carlo Conti: nome amatissimo, pubblico in delirio - Il pubblico è in delirio perché la notizia è davvero incredibile: svelato chi sarà il conduttore di Sanremo 2027 dopo l'addio di Carlo Conti. Si legge su donnapop.it

La Rai pronta a richiamare Amadeus per Sanremo 2027? Spunta l’indiscrezione - La Rai starebbe valutando il ritorno di Amadeus a Sanremo 2027, nonostante il contratto con Discovery. Si legge su mondotv24.it

Sanremo 2026, Carlo Conti lapidario: “Sarà il mio ultimo Festival”/ Svelato il perché - Carlo Conti ha preso una decisione drastica: non condurrà il Festival di Sanremo 2027. ilsussidiario.net scrive

Rai, un altro approfondimento “sovranista” all’orizzonte, ma manca il conduttore. Viale Mazzini spera nello sport - Nei palinsesti arrivati in consiglio d’amministrazione parecchie conferme e qualche spazio nuovo per gli approfondimenti. Lo riporta editorialedomani.it

Stefano De Martino: Sanremo 2027? Non mi riguarda, io devo combattere con Gerry Scotti» - Credo poi che ci siano alternative migliori alla mia condizione, io ho altro a cui pensare in questo momento. Riporta corriere.it