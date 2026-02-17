Stefano Bandecchi rinviato a giudizio per evasione fiscale
Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, deve affrontare un processo a Roma perché avrebbe evaso le tasse. La questione nasce da controlli fiscali che hanno individuato anomalie nei suoi versamenti. Secondo le indagini, avrebbe omesso di dichiarare somme rilevanti, causando un danno alle casse dello Stato.
Terni, 17 febbraio 2026 – Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi è stato rinviato a giudizio a Roma per l'accusa di evasione fiscale. A Bandecchi è contestato di non avere pagato imposte per circa 20 milioni di euro come amministratore di fatto dell’ università telematica Unicusano. Per gli inquirenti, la somma non sarebbe stata versata tra il 2018 e il 2022. Oltre Bandecchi, a processo anche altre tre persone che hanno rivestito ruoli di responsabilità nella società. Il processo è stato fissato al prossimo 4 giugno davanti al tribunale monocratico. Insieme a Bandecchi sono state rinviate a giudizio anche altre tre persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, deve affrontare un procedimento penale dopo che la procura di Roma lo ha rinviato a giudizio per evasione fiscale.
