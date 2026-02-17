Bandecchi rinviato a giudizio per evasione fiscale
Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, deve affrontare un processo dopo che il gup di Roma ha deciso di rinviarlo a giudizio per evasione fiscale. La procura sostiene che abbia nascosto circa 20 milioni di euro mentre gestiva l’università telematica Unicusano come amministratore di fatto. Oggi, martedì 17 febbraio, Bandecchi era presente nell’aula dove si è deciso di procedere.
(Adnkronos) – Il gup di Roma ha rinviato a giudizio Stefano Bandecchi, accusato di evasione fiscale. Al sindaco di Terni, presente oggi martedì 17 febbraio in aula, la procura contesta in particolare di aver evaso circa 20 milioni di euro come amministratore di fatto dell’università telematica Unicusano. Per gli inquirenti, la somma non sarebbe stata versata tra il 2018 e il 2022. Oltre a Bandecchi, difeso dagli avvocati Filippo Morlacchini e Ali Abukar, vanno a processo altre tre persone che hanno rivestito ruoli di responsabilità nella società. Il giudice ha fissato la prima udienza per il 4 giugno davanti al tribunale monocratico.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
