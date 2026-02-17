Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, deve affrontare un processo a Roma perché si sospetta che abbia evaso circa 20 milioni di euro in tasse come amministratore dell’università telematica Unicusano. La procura ha deciso di procedere contro di lui dopo aver scoperto che, nel suo ruolo, non avrebbe versato le imposte dovute per diversi anni. Il procedimento giudiziario si basa su verifiche fiscali condotte negli ultimi mesi.

Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi è stato rinviato a giudizio a Roma per l’accusa di evasione fiscale. A Bandecchi è contestato di non avere pagato imposte per circa 20 milioni di euro come amministratore di fatto dell’università telematica Unicusano. Per gli inquirenti, la somma non sarebbe stata versata tra il 2018 e il 2022. Oltre Bandecchi, a processo anche altre tre persone che hanno rivestito ruoli di responsabilità nella società. Il processo è stato fissato al prossimo 4 giugno davanti al tribunale monocratico. “Nessuna sorpresa, me lo aspettavo. Tutto scontato, tutto come previsto”. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Bandecchi rinviato a giudizio per evasione fiscale. L’accusa: tasse non pagate per 20 milioni come amministratore dell’università telematica Unicusano

