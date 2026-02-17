Bandecchi rinviato a giudizio per evasione fiscale L’accusa | tasse non pagate per 20 milioni come amministratore dell’università telematica Unicusano
Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, deve affrontare un processo a Roma perché si sospetta che abbia evaso circa 20 milioni di euro in tasse come amministratore dell’università telematica Unicusano. La procura ha deciso di procedere contro di lui dopo aver scoperto che, nel suo ruolo, non avrebbe versato le imposte dovute per diversi anni. Il procedimento giudiziario si basa su verifiche fiscali condotte negli ultimi mesi.
Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi è stato rinviato a giudizio a Roma per l’accusa di evasione fiscale. A Bandecchi è contestato di non avere pagato imposte per circa 20 milioni di euro come amministratore di fatto dell’università telematica Unicusano. Per gli inquirenti, la somma non sarebbe stata versata tra il 2018 e il 2022. Oltre Bandecchi, a processo anche altre tre persone che hanno rivestito ruoli di responsabilità nella società. Il processo è stato fissato al prossimo 4 giugno davanti al tribunale monocratico. “Nessuna sorpresa, me lo aspettavo. Tutto scontato, tutto come previsto”. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Stefano Bandecchi rinviato a giudizio a Roma. «Ha evaso 20 milioni da amministratore di fatto dell'università telematica Unicusano»
Stefano Bandecchi rinviato a giudizio: "Evasione fiscale da 20 milioni di euro"Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Scontro Bandecchi-Barcaioli, Dal sindaco di Terni frase sfrontata e violenta. Un fatto indecente che va condannato; Sgarbi assolto dall’accusa di riciclaggio per il quadro di Rutilio Manetti; Venezuela di nuovo nel caos, rapito il braccio destro di Machado. Quattro auto, erano pesantemente armati; Terni, Stefano Bandecchi: Non ha senso che l'ospedale sia fatto con fondi Inail. Sulla Ternana parole di Foresti sgradevoli.
Accusato di evasione fiscale, Bandecchi rinviato a giudizio a RomaIl sindaco di Terni, Stefano Bandecchi è stato rinviato a giudizio a Roma per l'accusa di evasione fiscale. A Bandecchi è contestato di non avere pagato imposte per circa 20 milioni di euro come ammin ... ansa.it
Stefano Bandecchi rinviato a giudizio a Roma per evasione fiscaleA Bandecchi è contestato di non avere pagato imposte per circa 20 milioni di euro come amministratore di fatto dell'università telematica Unicusano ... roma.corriere.it
Si è svolta giovedì 22 gennaio al Tribunale di Terni, davanti al giudice Ersilia Agnello, la prima udienza del processo a Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, rinviato a giudizio il 5 dicembre 2025 dal gup Chiara Mastracchio in relazione all'indagine della procur facebook