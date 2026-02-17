Stefano Bandecchi a processo | è accusato di aver evaso 20 milioni di euro

Stefano Bandecchi, presidente di Unicusano, si trova davanti al giudice perché è sospettato di aver nascosto al fisco circa 20 milioni di euro tra il 2018 e il 2022. La procura sostiene che avrebbe utilizzato società offshore e transazioni complicate per ridurre le imposte da pagare. La vicenda riguarda anche alcune operazioni finanziarie effettuate attraverso conti esteri, che sarebbero state deliberate per evadere le tasse.