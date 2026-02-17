Stefano Bandecchi a processo | è accusato di aver evaso 20 milioni di euro
Stefano Bandecchi, presidente di Unicusano, si trova davanti al giudice perché è sospettato di aver nascosto al fisco circa 20 milioni di euro tra il 2018 e il 2022. La procura sostiene che avrebbe utilizzato società offshore e transazioni complicate per ridurre le imposte da pagare. La vicenda riguarda anche alcune operazioni finanziarie effettuate attraverso conti esteri, che sarebbero state deliberate per evadere le tasse.
Argomenti discussi: Stefano Bandecchi rivoluziona il Comune di Terni, via tutti gli assessori: Cambio nell’interesse della città; Cambiano tutti gli assessori, Bandecchi azzera la giunta: Ora nuove energie; Bandecchi licenzia la giunta; Terni, il sindaco Bandecchi azzera la giunta: stop dalla mezzanotte del 12 febbraio. Normale processo sostitutivo delle forze in campo per potere gestire il secondo tempo della partita con nuove energie.
