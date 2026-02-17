Stefania Costantini vendeva Pandora a Cortina oggi è diventata la Mona Lisa del ghiaccio A Bola

Stefania Costantini, nota per aver venduto Pandora a Cortina, ha guadagnato il soprannome di “Mona Lisa del ghiaccio” grazie al suo atteggiamento calmo e agli occhi fermi durante le partite di curling. La sua capacità di rimanere concentrata anche nelle situazioni più intense le ha portato questa fama, attirando l’attenzione di appassionati e media. La sua presenza sul ghiaccio si distingue per la compostezza e la determinazione che trasmette con uno sguardo che sembra fuori dal tempo.

L'hanno definita la "Monna Lisa del ghiaccio" per il suo sguardo imperturbabile e la concentrazione quasi ipnotica nel curling. Stefania Costantini h a conquistato non solo il bronzo alle Olimpiadi invernali di Cortina 2026, nella sua città natale, dopo l'oro perfetto di Pechino 2022, ma anche l'affetto dei portoghesi che le hanno dedicato una monografia su A Bola "Cortina d'Ampezzo si è arresa. Non al freddo pungente delle Dolomiti, ma al calore dello sguardo gelido e concentrato di Stefania Constantini". Sulla pista dove è cresciuta, nella sua Cortina d'Ampezzo, è tornata protagonista. " Non era l'oro di Pechino 2022, ma questo bronzo vinto ora, alle Olimpiadi invernali del 2026, ha il peso dell'eternità.