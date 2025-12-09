Donne violentate dagli islamisti Capezzone al Tg4 | Al loro dolore aggiungiamo anche quello della negazione
Daniele Capezzone commenta le recenti accuse rivolte a Francesca Albanese, chiedendo le sue dimissioni dopo la sua partecipazione a una conferenza con rappresentanti di Hamas. Nel suo intervento al Tg4, Capezzone sottolinea il dolore delle donne vittime degli islamisti, aggiungendo che a questo si unisce anche quello della negazione.
«Non bastava Francesca Albanese, della quale chiediamo le dimissioni». A dirlo il direttore del Tempo Daniele Capezzone, dopo aver mostrato la nostra prima pagina, in cui viene chiesto un passo indietro della stessa, dopo che quest'ultima ha partecipato a una conferenza con due portavoce di Hamas e alcuni esponenti vicini al terrorismo islamico. «A questa signora – sottolinea, intervistato dalla giornalista Stefania Cavallaro - ne vorrei contrapporre un'altra. Si chiama Aviva Siegel. È una donna israeliana che è stata rapita e, poi, ha portato la sua testimonianza in giro per il mondo. È venuta anche in Italia, a Milano, e ha raccontato di come, non lei, ma altre ragazze rapite venissero usate come schiave sessuali per far divertire i sequestratori islamisti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Violentate, accoltellate, strangolate, colpite fino a morire: una strage senza fine, quasi 70 femminicidi nel 2025. Tutte le donne uccise dall'odio
Terni, due donne stuprate dentro centri estetici: arrestato il titolare Il 34enne di origine straniera aveva fatto perdere le proprie tracce - facebook.com Vai su Facebook
Oltre 300 leader ebrei hanno esortato le Nazioni Unite a rimuovere la relatrice Onu sulla violenza contro le donne e le ragazze per aver negato che si sia verificato uno stupro il 7 ottobre 2023 guidato da Hamas bit.ly/3Y6rEyG Per altre notizie bit.ly/4mRREce Vai su X
Donne violentate dagli islamisti, Capezzone al Tg4: «Al loro dolore aggiungiamo anche quello della negazione» - «Non bastava Francesca Albanese, della quale chiediamo le dimissioni». Riporta iltempo.it
Zelensky da Meloni: “Mi fido di lei, colloquio eccellente. Contiamo sull’Italia per avvicinarci alla pace” secoloditalia.it
"Qualcuno lo ha tenuto appeso fuori dalla finestra”: David Rossi, la commissione batte decisa la pista ... lanazione.it
Avengers: Doomsday, svelata la durata del primo teaser trailer movieplayer.it
Designazioni arbitrali Europa League e Conference League, le scelte della UEFA per le gare in programma ... calcionews24.com
Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 19:10 romadailynews.it
Sinner, il commento bollente di Jasmine Paolini: "Mi fa impazzire..." ilgiornale.it