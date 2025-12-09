Donne violentate dagli islamisti Capezzone al Tg4 | Al loro dolore aggiungiamo anche quello della negazione

Daniele Capezzone commenta le recenti accuse rivolte a Francesca Albanese, chiedendo le sue dimissioni dopo la sua partecipazione a una conferenza con rappresentanti di Hamas. Nel suo intervento al Tg4, Capezzone sottolinea il dolore delle donne vittime degli islamisti, aggiungendo che a questo si unisce anche quello della negazione.

«Non bastava Francesca Albanese, della quale chiediamo le dimissioni». A dirlo il direttore del Tempo Daniele Capezzone, dopo aver mostrato la nostra prima pagina, in cui viene chiesto un passo indietro della stessa, dopo che quest'ultima ha partecipato a una conferenza con due portavoce di Hamas e alcuni esponenti vicini al terrorismo islamico. «A questa signora – sottolinea, intervistato dalla giornalista Stefania Cavallaro - ne vorrei contrapporre un'altra. Si chiama Aviva Siegel. È una donna israeliana che è stata rapita e, poi, ha portato la sua testimonianza in giro per il mondo. È venuta anche in Italia, a Milano, e ha raccontato di come, non lei, ma altre ragazze rapite venissero usate come schiave sessuali per far divertire i sequestratori islamisti.