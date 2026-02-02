Askatasuna al Tg4 il racconto dei due poliziotti pestati a Torino

Da tgcom24.mediaset.it 2 feb 2026

Due agenti di polizia sono finiti in ospedale a Torino dopo essere stati picchiati durante un servizio di sorveglianza. Uno di loro, Alessandro Calista, ha raccontato di aver mantenuto la calma grazie alla formazione ricevuta, che gli ha permesso di contenere la paura e di gestire meglio la situazione. La scena è avvenuta in pieno giorno, e ancora non sono chiari i motivi dell’aggressione. La polizia sta indagando per identificare i responsabili.

Alessandro Calista pone l'accento sull'importanza della formazione pregressa nel gestire l'aggressione: "Grazie agli addestramenti sono riuscito a contenere la paura". Il collega Lorenzo Virgulti spiega di avere "ricordi ancora confusi" e poi racconta come ho difeso il collega. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

