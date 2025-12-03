Napoli metro Linea 1 sospesa | passeggero colto da malore nella stazione Università

Disagi e rallentamenti nella mattinata di oggi, mercoledì 3 dicembre, per gli utenti della Linea 1 della metropolitana di Napoli, dove la circolazione è stata interrotta sull’intera tratta a causa del malore accusato da un passeggero. L’episodio è avvenuto nei pressi della stazione Università, in piazza Bovio, quando una persona a bordo di un convoglio . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, metro Linea 1 sospesa: passeggero colto da malore nella stazione Università

