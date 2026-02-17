Stato di agitazione alla Bonfiglioli i sindacati | Necessario confronto per tutelare i 60 lavorator

Uno sciopero improvviso ha scosso lo stabilimento Bonfiglioli di Bologna, dove i sindacati protestano contro un possibile taglio di posti di lavoro. La decisione di fermare le linee di produzione deriva dalla preoccupazione per il futuro dell’azienda e le ricadute sui 60 dipendenti coinvolti. I rappresentanti dei lavoratori chiedono un incontro urgente con la direzione per trovare soluzioni che evitino licenziamenti e garantiscano la continuità dell’attività. La tensione si fa sentire tra le macchine ferme e le voci di protesta dei lavoratori.

Bonfiglioli, Automazione a Rischio per Sessanta Lavoratori: Tensione a Bologna e Ricerca di Soluzioni. Bologna è in allerta per il futuro di sessanta lavoratori della società Bcube, coinvolti nella gestione del magazzino dello stabilimento Bonfiglioli. L’azienda, leader nel settore meccanico, ha annunciato un investimento di 3,5 milioni di euro per automatizzare la logistica, scatenando uno stato di agitazione sindacale e sollevando dubbi sulla salvaguardia dell’occupazione. La vicenda incarna le sfide poste dalla trasformazione tecnologica e la necessità di conciliare innovazione e tutela dei lavoratori.🔗 Leggi su Ameve.eu

I sindacati hanno dichiarato lo stato di agitazione alla Bonfiglioli di Bologna, dopo che l’azienda ha deciso di continuare con l’automazione del magazzino, mettendo a rischio i 60 lavoratori in subappalto.

