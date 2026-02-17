Startlist team sprint maschile sci di fondo Olimpiadi 2026 | orario tv streaming coppie in gara

L'elenco delle squadre in gara per la team sprint maschile di sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si è definito, perché i team hanno scelto le coppie che scenderanno in pista. La competizione, prevista domani alle 9:45, coinvolgerà 12 nazioni e rappresenta una delle ultime occasioni per conquistare medaglie in questa disciplina. La gara sarà trasmessa in diretta tv e online, permettendo agli appassionati di seguire ogni scatto e strategia delle squadre.

Lo sci di fondo riparte per la sua ultima serie di gare, passando dalle più brevi alle più lunghe. Domani, in particolare, dalle 9:45 sarà il momento delle team sprint alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, con le coppie in gara che si contenderanno sei delle 12 medaglie rimaste (le altre sono quelle delle due 50 km). Al maschile, è chiaro che i favori del pronostico saranno tutti per la Norvegia, che è attesa con Johannes Hoesflot Klaebo alla caccia del quinto oro. Ma, per l’Italia, c’è l’altra grande occasione di medaglia dopo quella della staffetta: l’avranno Federico Pellegrino ed Elia Barp, già due volte secondi nella stagione di Coppa del Mondo in questo format. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Startlist team sprint maschile sci di fondo, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, coppie in gara Leggi anche: Startlist team sprint femminile sci di fondo, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, coppie in gara Startlist sprint maschile tc sci di fondo, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italianiAlle 9:55 di questa mattina si accendono le luci sulla sprint maschile di sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Startlist sprint maschile biathlon, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, azzurri in gara; Giochi Olimpici, Milano Cortina 2026: i pettorali e la start list della sprint maschile; Ad Anterselva si guarda alla 20 km maschile, ecco la startlist: Hofer e Giacomel uno dopo l'altro a centro gruppo; Biathlon - Milano-Cortina 2026, l'Italia va alla caccia di una nuova medaglia nella staffetta maschile: ecco la startlist. Startlist sprint maschile biathlon, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, azzurri in garaVenerdì 13 febbraio proseguirà ad Anterselva, in Italia, il programma del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 14.00 si ... oasport.it Zeni in avvio, c'è l'esordio di Romanin prima di Hofer e Giacomel con il 62: la startlist della Sprint maschileArchiviata la prima parte del programma olimpico, ad Anterselva è tempo di proiettarsi verso un weekend dedicato a Sprint e Inseguimenti: venerdì tornano in ... neveitalia.it Definitive Tour de la Provence 2026 startlist: 16 teams, Feb 13–15, 10th edition of the UCI 2.1 race. Five WorldTour squads join ProTeams and Continentals. Full lineup: x.com Excited for #Startlist Italia Team #Olimpiadi #olimpiadiinvernali #olympicgames #winterolympics #WinterOlympics2026 #MilanoCortina2026 #MiCo2026 #lugemico2026 #slittino #luge #LugeLove #LugeFamily #sliding #ice Centro Sportivo Esercito FISI - Fede facebook