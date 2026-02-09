Startlist sprint maschile tc sci di fondo Olimpiadi 2026 | orario tv streaming pettorali degli italiani

Alle 9:55 di questa mattina si accendono le luci sulla sprint maschile di sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara si svolge a Tesero e anche gli italiani sono pronti a scendere in pista, con i pettorali già pronti e la tensione alle stelle. La competizione sarà trasmessa in diretta tv e streaming, e i primi a scendere in pista sono i favoriti, sperando di riscrivere il proprio nome nel medagliere olimpico.

Lo sci di fondo ritorna a farsi sentire alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, e lo fa attraverso la sprint a tecnica classica maschile che prenderà il via alle 9:55 (quaranta minuti dopo quella femminile) a Tesero. Gli italiani, qui, hanno possibilità piuttosto serie, anche se non si può definire questa “una medaglia certa”. Questo perché Federico Pellegrino, è vero, è il grande specialista delle sprint, ma avrebbe preferito che questa gara trovasse uno svolgimento a tecnica libera, mentre in tecnica classica, sebbene la sua forza sia riconosciuta, c’è una concorrenza molto più ampia. In casa Italia può sorprendere anche Simone Mocellini, che in classico sa come disimpegnarsi e che meriterebbe una bella soddisfazione dopo anni difficili legati agli infortuni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Startlist sprint maschile tc sci di fondo, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani Approfondimenti su Olimpiadi 2026 Startlist skiathlon maschile sci di fondo, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani Domani alle 12:30 a Tesero, in Val di Fiemme, parte la prima gara di sci di fondo maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Startlist sprint femminile tc sci di fondo, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, pettorali delle italiane Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Olimpiadi 2026 Startlist sprint maschile tc sci di fondo, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italianiLo sci di fondo ritorna a farsi sentire alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, e lo fa attraverso la sprint a tecnica classica maschile che prenderà il ... oasport.it Biathlon – IBU Cup, le startlist delle sprint di Sjusjoen facebook Startlist discesa maschile Olimpiadi 2026 Bormio: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani - x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.