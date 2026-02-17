Startlist team sprint femminile sci di fondo Olimpiadi 2026 | orario tv streaming coppie in gara
Il team sprint femminile di sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolgerà domani, dopo due giorni di pausa, e sarà trasmesso in diretta su TV e streaming. La gara vedrà le atlete sfidarsi in coppie, con molte delle favorite pronte a dare il massimo sulla pista di Cortina.
Dopo un paio di giorni di pausa, lo sci di fondo delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si lancia verso gli ultimi eventi da medaglia, che sono quattro. Due sono nello stesso giorno, vale a dire le team sprint maschile e femminile, con inizio alle ore 9:45 di una mattina molto, molto intensa a Tesero per le coppie in gara. Già, coppie, perché il format, come ormai da tempo, è quello delle accoppiate che si sfidano l’una contro l’altra. Due le fasi. La prima è quella della qualificazione, in cui ognuna delle due prescelte fa segnare un proprio tempo e la somma di essi viene poi messa a computo finale per determinare il crono finale. 🔗 Leggi su Oasport.it
