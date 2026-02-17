Keir Starmer ha deciso di vietare i social network ai bambini, ma non i diritti delle persone transgender. La sua scelta nasce dal timore che i bambini siano esposti a contenuti dannosi online, mentre continua a permettere il cambio di genere già a quattro anni nelle scuole. Recentemente, il premier ha annunciato nuove regole per impedire ai minori di accedere a determinate piattaforme, senza però escludere la possibilità di un divieto totale.

Il premier britannico che, da super pm, dormì sui pakistani che stupravano bimbe e ora consente il cambio di genere a scuola a quattro anni, annuncia restrizioni sulle piattaforme per i minori (senza escludere il bando totale). Ma lo scopo è proteggerli oppure sorvegliarli? La strada per l’inferno è lastricata di buone intenzioni. E pure di amnesie e incoerenze. La buona intenzione di Keir Starmer è di proteggere i minorenni sui social network, introducendo regole più stringenti. Le amnesie sono, semmai, le autentiche reticenze - in parte, a lui stesso riconducibili - nell’indagare sulle bande di pakistani che stupravano ragazzine. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Starmer vieta i baby social, non i baby trans

