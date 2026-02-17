Starmer vieta i baby social non i baby trans
Keir Starmer ha deciso di vietare i social network ai bambini, ma non i diritti delle persone transgender. La sua scelta nasce dal timore che i bambini siano esposti a contenuti dannosi online, mentre continua a permettere il cambio di genere già a quattro anni nelle scuole. Recentemente, il premier ha annunciato nuove regole per impedire ai minori di accedere a determinate piattaforme, senza però escludere la possibilità di un divieto totale.
Il premier britannico che, da super pm, dormì sui pakistani che stupravano bimbe e ora consente il cambio di genere a scuola a quattro anni, annuncia restrizioni sulle piattaforme per i minori (senza escludere il bando totale). Ma lo scopo è proteggerli oppure sorvegliarli? La strada per l’inferno è lastricata di buone intenzioni. E pure di amnesie e incoerenze. La buona intenzione di Keir Starmer è di proteggere i minorenni sui social network, introducendo regole più stringenti. Le amnesie sono, semmai, le autentiche reticenze - in parte, a lui stesso riconducibili - nell’indagare sulle bande di pakistani che stupravano ragazzine. 🔗 Leggi su Laverita.info
Baby trans, le terapie ormonali sono pericoloseUn genitore denuncia che le terapie ormonali per i bambini trans sono rischiose.
Baby criminale con la pistola: dall’indagine sulle baby gang spunta la calibro 6.35 d'origine cecaDurante un’indagine sulle baby gang a Villa Guardia, la Squadra Mobile ha sequestrato una pistola calibro 6.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Social vietati agli under 16, governo britannico studia il modello AustraliaIl governo di Keir Starmer apre una spiraglio sulla possibilità di valutare l’ipotesi di un divieto generalizzato per legge nel Regno Unito dei social media ai ragazzi e bambini sotto i 16 anni, sulla ... blitzquotidiano.it
Social vietati agli under 16, Starmer apre: Dobbiamo tutelare i nostri figli...Il Regno Unito pensa di vietare i social network ai minori di 16 anni, sulla scia di quanto deciso dall'Australia. Ad annunciare di non escludere alcuna opzione è stato il premier Keir Starmer, a ... tgcom24.mediaset.it
In Gran Bretagna, le nuove linee guida del governo laburista di Keir Starmer prevedono che, in alcuni casi, anche bambini di 4 anni possano avviare una “transizione sociale” a scuola, utilizzando nomi, pronomi e uniformi diversi rispetto al sesso biologico. Il d facebook
Il messaggio scioccante di un ex dipendente che rubò dei filmati come «assicurazione» sulla vita. Intanto in Uk Starmer vacilla. di @madforfree x.com