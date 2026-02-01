Un genitore denuncia che le terapie ormonali per i bambini trans sono rischiose. Racconta che suo figlio ha vissuto un’infanzia e un’adolescenza tranquille, senza mai mostrare segni di disagio di genere. Ora si oppone alle cure che, secondo lui, potrebbero danneggiare il suo bambino. La discussione si accende nel dibattito pubblico sulle terapie ormonali per i più giovani.

«Io figlio ha avuto un’infanzia e un’adolescenza serene, durante le quali non ha mai manifestato segnali di incongruenza di genere. A 15 anni, dopo il lockdown che ha generato in lui una profonda sofferenza, io e mio marito lo abbiamo affidato a una psicologa privata la quale, dopo soli tre incontri, ci ha comunicato che nostro figlio si sentiva trans e ci ha inviato all’ambulatorio di varianza di genere dell’Ospedale Regina Margherita di Torino, dove dal primo incontro gli specialisti hanno preso per buona la sua auto-dichiarazione di genere, lo hanno chiamato col pronome femminile e ci hanno detto di fare altrettanto», racconta a Panorama la mamma di un giovane che sta cambiando sesso. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Baby trans, le terapie ormonali sono pericolose

Approfondimenti su Baby Trans

L'articolo analizza le aziende petrolchimiche, produttrici di esplosivi e pesticidi, evidenziando i rischi associati e i livelli di sorveglianza.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

The MALE Lawyer Who Hid His Pregnancy to Win His Final Case

Ultime notizie su Baby Trans

Argomenti discussi: Il corpo ferito dei baby trans: per il MIT Panorama alimenta il panico. Roberta Parigiani smonta la narrazione e parla di disinformazione e propaganda.

Il corpo ferito dei baby trans: per il MIT Panorama alimenta il panico. Roberta Parigiani smonta la narrazione e parla di disinformazione e propagandaDopo Baby trans senza limiti, Panorama torna sul tema con una nuova copertina. Roberta Parigiani (MIT) contesta linguaggio, dati e casi citati, parlando di disinformazione. La sua analisi. gay.it

Uk, stop a terapie ormonali a baby trans/ Bloccanti della pubertà possono causare danniIn Uk il Sistema sanitario nazionale dà lo stop alle terapie ormonali sui baby trans: gli effetti collaterali dei bloccanti della pubertà non sono ancora noti Il Servizio sanitario nazionale (Nhs) in ... ilsussidiario.net

Dopo “Baby trans senza limiti”, Panorama torna sul tema con una nuova copertina. Roberta Parigiani (MIT) contesta linguaggio, dati e casi citati, parlando di disinformazione. La sua analisi - facebook.com facebook