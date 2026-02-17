Stanza devastata da un incendio

Nella notte a Matelica, un incendio scoppiato poco dopo le 21,30 ha distrutto una stanza e danneggiato anche il piano superiore. La causa sembra essere un cortocircuito elettrico, che ha provocato le fiamme e il fumo che hanno invaso l'intera area. La stanza, vuota al momento, si trova in un edificio abitato da persone, ma nessuno si è fatto male. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.

Paura nella notte a Matelica, dove nella serata di domenica, poco dopo le 21,30 è divampato un incendio che ha causato la devastazione di una stanza, interessando poi anche il piano superiore, al momento disabitato. È successo in via Fiaccarini, nel quartiere residenziale di Regina Pacis. E per fortuna nessuno è rimasto ferito. A causare le fiamme sarebbe stato un corto circuito avvenuto nella camera da letto, mentre i proprietari dell'abitazione si trovavano in un'altra stanza. Appena accortisi del fumo che si stava propagando hanno dato l'allarme e avvertito i vigili del fuoco, che sono intervenuti immediatamente con una squadra di Camerino ed un'autobotte con autoscala dalla sede centrale di Macerata, provvedendo a domare le fiamme che dalla camera da letto stavano salendo al piano superiore, mentre il fumo si estendeva a tutto l'appartamento, annerendo pareti e mobilio, ma senza causare intossicazioni, essendo i due coniugi subito scesi in strada.