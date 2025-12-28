Palazzina devastata da un incendio la Croce verde raccoglie vestiti per le famiglie che hanno perso tutto

Dopo l’incendio che ha danneggiato una palazzina, la Croce Verde ha avviato una raccolta di vestiti per le famiglie colpite. L’evento, avvenuto nella serata di Santo Stefano e seguito dall’intervento dei vigili del fuoco, ha suscitato solidarietà domenica, con iniziative a supporto delle persone che hanno perso tutto.

Nella serata di Santo Stefano l’incendio e l’intervento dei vigili del fuoco, domenica la gara di solidarietà. La Croce verde di Baggio sta raccogliendo vestiti e prodotti essenziali per le famiglie della palazzina di via Forze Armate devastata dalle fiamme.Cosa serveI volontari, all’interno. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

