Stand-up comedy a tre | Comici in Piedi porta sul palco un format fuori dagli schemi

Venerdì 20 febbraio, al Cisim di Lido Adriano, arriva lo spettacolo Comici in Piedi, un evento di stand-up comedy con tre comici sul palco. Pippo Ricciardi, Antonio Piazza ed Emanuele Tumolo portano sul palco battute e storie divertenti, cercando di far ridere il pubblico in modo diretto e senza troppi fronzoli. La serata promette di essere una buona occasione per chi cerca un momento di leggerezza e risate spontanee.

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Sul palco del Cisim di Lido Adriano, venerdì 20 febbraio arriva Comici in Piedi, spettacolo di stand-up comedy al plurale con Pippo Ricciardi, Antonio Piazza ed Emanuele Tumolo. Monologhi e momenti corali si intrecciano in un format fuori dagli schemi, che trasforma il palco in un organismo vivente a tre teste. Il collettivo Comici in Piedi è nato quasi nove anni fa arrivando a oltre 500 live. Quello che offrono al pubblico non è solo uno show, ma un rito collettivo di risate.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: "Stand up Comedy show", sul palco del 35 Millimetri i comici Adriano Sacchettini, Davide DDL e Raffaele Nolli Stand up comedy al Castello di Galliate con i "Comici in Piedi"Domenica 1° febbraio al Castello di Galliate si terrà un evento di stand up comedy organizzato dal Big Lebowski Culture Club. FRINGO Comedy Special di Xhuliano Dule Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sarò o non sarò me stesso?, stand up comedy al Teatro IF; Roma, capitale della stand up comedy: la nuova tendenza che fa ridere la città; Nicolò Falcone inaugura la stagione di stand-up comedy al Teatro del Parco di Mestre con Titanic; Torna la Stand -up comedy ad Anzola con due comedians d’eccezione. Tra stand up comedy e prosa: c’è Arnera con Intanto ti calmiUno spettacolo originale che mescola i toni della stand up comedy a quelli della prosa, con interventi musicali dal ... ilrestodelcarlino.it Stand up for your health!, spettacolo comico a favore di Medici del MondoGiovedì 18 febbraio 2026 alle ore 21.00 il Teatro Elfo Puccini di Milano (corso Buenos Aires 33) si accende di comicità e solidarietà con la seconda edizione di Stand up for your health!, lo spettacol ... mentelocale.it STAND UP COMEDY #143 Martedì 17 febbraio - ore 20.30 LINK IN BIO PRENOTA INGRESSO GRATUITO! Open mic - 8 comici da tutta Italia, 7 minuti ciascuno: pronti a una serata tutta da ridere! Presenta: @a_tomick In collaborazione co facebook