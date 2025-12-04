Stand up Comedy show sul palco del 35 Millimetri i comici Adriano Sacchettini Davide DDL e Raffaele Nolli

Il 12 dicembre, il 35 Millimetri del Parco Commerciale Movieplex ospiterà l'evento “STAND UP COMEDY SHOW”, organizzato da Spheran. Alle ore 20.30, saliranno sul palco i comici di Allert Comedy Adriano Sacchettini, Davide DDL e Raffaele Nolli.La serata sarà animata anche da un ospite a sorpresa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - "Stand up Comedy show", sul palco del 35 Millimetri i comici Adriano Sacchettini, Davide DDL e Raffaele Nolli

Approfondisci con queste news

Nasce “Skfa X Ridere”: la stand-up comedy nel centro storico di Cosenza - facebook.com Vai su Facebook

Stand up comedy show al Greengo lounge bar di Lecce - classe 1981, è uno stand up comedian e youtuber che ha iniziato il suo percorso nella artistico nel 2017; nel 2018 apre il tour di Giorgio Montanini. Lo riporta lecceprima.it

Nasce “Skfa X Ridere”: la stand-up comedy nel centro storico di Cosenza - Dall’idea e dall’entusiasmo di due giovani residenti del centro storico, Elisa Pizzini e Paolo Pasqua, nasce “SifaXridere”, la prima rassegna di stand- Riporta cn24tv.it

Stand-Up Comedy, il venerdì si ride alla Piccola Compagnia Impertinente - La Piccola Compagnia Impertinente torna a far ridere – e riflettere – il pubblico con la IV edizione della Rassegna di Stand- Da foggiacittaaperta.it

Come stand up comedy e podcast live sono diventati "parenti" della musica live - Era il 2018, la disciplina viveva la sua “golden age”, fatta di pionieri, irriverenza assoluta ed estromissione dai ... Da rockit.it

Stand up comedy, rassegna al via con la comicità dello Sgargabonzi - Primo appuntamento, questa sera, ore 21, con la rassegna di Stand Up Comedy Show dal titolo ‘San Luigi Comedy Night’ organizzata in collaborazione con l’artista Alessandro Ciacci nella sala San Luigi ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Stand-up comedy show a Wishlist club - L'evento si terrà il prossimo mercoledì 23 aprile presso la rinomata sede del ... Da romatoday.it