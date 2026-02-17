Stadio salta l’indagine | Nessuna irregolarità Domani la maxi trave Giani cauto sulle risorse

L’indagine sull’adeguamento dello stadio Franchi è stata sospesa perché non sono state riscontrate irregolarità, secondo le autorità. La maxi trave prevista per domani, che dovrebbe completare i lavori, è comunque confermata. La questione dei ritardi nel progetto ha già causato molte discussioni in città, con i cittadini che attendono ancora l’apertura della curva Fiesole, prevista per maggio 2027.

Non sembra trovare pace la telenovela del restyling al Franchi. Il cantiere più chiacchierato della città – per colpa dei ritardi (intermedi) che hanno fatto slittare l'apertura della curva Fiesole a maggio 2027 – continua ad alimentare dubbi e polemiche. Che nemmeno il nuovo cronoprogramma, atteso da mesi e pubblicato lo scorso dicembre, è riuscito a placare. Anche perché nel giro di un mese e mezzo il progetto ha subìto l'ennesima variante – è il quarto ribaltone da quando sono iniziati i lavori – che non ridefinisce i tempi ma prevede travi light in metallo al posto delle strutture in calcestruzzo per sorreggere le gradinate della nuova Fiesole.