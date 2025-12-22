Maltrattamenti indagine sul sindaco FdI | Si dimetta Il Pd resta cauto

"Confidiamo che, anche in virtù delle procedure speciali che regolano questi reati, si possa giungere nel minor tempo possibile a chiarire in modo inequivocabile la vicenda". Sono le parole del Pd di Cervia dopo la notizia uscita ieri che vede il sindaco di Cervia Mattia Missiroli indagato per maltrattamenti e lesioni sulla moglie, da cui si sta separando. La procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere per il sindaco, ma il gip ha respinto la richiesta ritenendo i fatti contestati episodici. Missiroli, 44 anni, è dunque indagato a piede libero, ma i pm sembrano pronti a depositare l’appello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

