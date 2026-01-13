Domani un 26enne verrà giustiziato | alla famiglia nessuna informazione sulle accuse
Un giovane di 26 anni, arrestato durante le proteste dello scorso 8 gennaio, è stato condannato a morte. Secondo l’Organizzazione Hengaw, la famiglia non è stata informata sulle accuse che hanno portato a questa decisione. La vicenda evidenzia le problematiche legate ai diritti umani e alla trasparenza nei procedimenti giudiziari in quella regione.
Secondo l'Organizzazione per i diritti umani Hengaw, un ragazzo di 26 anni arrestato durante le proteste lo scorso giovedì 8 gennaio è già condannato a morte e verrà giustiziato domani, 14 gennaio. L'organizzazione spiega che alla famiglia di Erfan Soltani - questo il nome del ragazzo - è stata. 🔗 Leggi su Today.it
