La Lazio ha presentato un piano da 480 milioni di euro per rinnovare lo stadio Flaminio. L’obiettivo è riqualificare e ampliare la struttura, rendendola più moderna e funzionale. Un investimento importante, che potrebbe cambiare il volto di uno degli impianti storici della città.

Il progetto presentato dalla SS Lazio per la riqualificazione, l’ammodernamento e l’ampliamento dello stadio Flaminio è un’iniziativa ambiziosa che prevede un investimento complessivo di 480 milioni di euro, cifra comprensiva di IVA. Dettagli sull’investimento e obiettivi del progetto. Questo significativo investimento mira a trasformare lo stadio in una struttura moderna e funzionale, in grado di ospitare eventi sportivi e culturali di rilevanza nazionale e internazionale. La SS Lazio intende non solo migliorare le condizioni per i tifosi e gli atleti, ma anche valorizzare l’area circostante, contribuendo così allo sviluppo economico e sociale della città di Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Stadio Lazio: progetto per recupero Flaminio da 480 milioni

Approfondimenti su Stadio Flaminio

L’assessore Onorato annuncia che la Lazio completerà a breve il progetto per lo stadio.

Questa mattina il Comune di Roma ha ricevuto via PEC la documentazione richiesta dalla società Lazio per iniziare i lavori di riqualificazione e ampliamento dello stadio Flaminio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Lazio: il futuro dipende da Qatar e Stadio Flaminio

Ultime notizie su Stadio Flaminio

Argomenti discussi: Stadio Roma: fissate le tappe per l'avvio dei lavori; Onorato chiama Lotito: A giorni avremo il progetto completo del Flaminio. Abbiamo il dovere di...; Lazio, impresa sfiorata: Pedro e Isaksen in gol, ma poi la Juve rimonta; SeiNazioni 2026, il Foro Italico pronto al doppio appuntamento con le emozioni del rugby azzurro. Mezzaroma: Lo Stadio Olimpico sempre più Casa delle Nazionali.

Un altro stadio a Roma: la Lazio presenta il progetto per il nuovo FlaminioIl club biancoceleste ha depositato questa mattina in Campidoglio il piano economico finanziario per l'adeguamento e la riqualificazione dell'arena progettata da Pier Luigi Nervi. Il progetto vale 480 ... ilfoglio.it

S.S. Lazio, avviato l’iter per lo stadio Flaminio. La società biancoceleste presenta il progetto al ComuneLa Lazio vuole fare sul serio con il nuovo stadio. Nella mattinata di lunedì 9 febbraio la società biancoceleste ha inviato al dipartimento Sport del Comune di Roma una pec con il progetto di fattibil ... milanofinanza.it

#Lazio, presentata la documentazione del progetto per la riqualificazione dello stadio Flaminio. La nota x.com

Stadio Flaminio, arrivata la documentazione della SS Lazio Nella mattinata di lunedì 9 febbraio, il Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda ha ricevuto dalla Società Sportiva Lazio, tramite posta elettronica certificata, la documentazione necessaria p facebook