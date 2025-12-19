ZANNA pubblica MISTICO SCENARIO | online il nuovo video unplugged

ZANNA celebra un 2025 ricco di successi con il nuovo video unplugged di “Mistico Scenario”. Un omaggio alla gratitudine e alla riflessione, questo brano invita a riscoprire le cose più autentiche e a guardare al futuro con rinnovato entusiasmo. Un momento speciale per chiudere l’anno con musica sincera e coinvolgente, pronto a toccare il cuore di chi ascolta.

Per chiudere un 2025 ricco di soddisfazioni, ZANNA torna con un contenuto speciale: è disponibile il video unplugged di "Mistico Scenario", brano che profuma di gratitudine verso l'universo e, allo stesso tempo, invita a rimettere a fuoco ciò che conta davvero. Un'uscita che non è solo un "regalo" di fine anno, ma un modo per entrare nel laboratorio creativo dell'artista e respirare da vicino la nascita di una canzone. Un clip che mostra la "costruzione" del brano. Il nuovo video mette al centro la dimensione più autentica: quella della costruzione musicale, del suono che prende forma, delle parole che trovano il loro peso.

