Nibionno retata nei boschi della droga | arriva la Cavalleria dei carabinieri
Nibionno (Lecco), 5 dicembre 2025 – Cani e cavalli per setacciare i boschi della droga della Brianza. Ieri pomeriggio i carabinieri della compagnia di Merate guidati dal comandante Giovanni Casamassima hanno effettuato un'incursione nei boschi della droga di Nibionno, a ridosso della Statale 36 e della 342 Briantea Como – Bergamo, una delle piazze di spaccio più battute. I carabinieri a cavallo. All'operazione hanno partecipato pure i carabinieri del Nucleo Cinofili di Casatenovo con i loro cani anti-droga e i carabinieri del Reparto a Cavallo che solitamente pattugliano il Parco di Monza. E' la prima volta che i carabinieri a cavallo vengano impiegati nei boschi della droga della Brianza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
