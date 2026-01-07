Nico Arezzo annuncia l’album Non c’è fretta da marzo in tour nei club
Nico Arezzo torna oggi con l’annuncio di Non c’è fretta, il suo nuovo album che porterà live nei club da marzo. Nico Arezzo torna oggi con un annuncio speciale: Non c’è fretta, il suo nuovo album, uscirà ufficialmente il 16 gennaio. Se Non c’è mare era una mappa di luoghi e radici, questo nuovo capitolo sposta lo sguardo sul tempo. I brani dialogano tra di loro, tra passato e presente, senza nostalgia, costruendo un racconto intimo fatto di ritorni, addii sospesi e legami che resistono anche quando cambiano forma. Nico Arezzo attraversa il tempo senza scorciatoie, stando attento ai dettagli: attese, esitazioni, momenti in cui fuori sembra fermo ma dentro tutto si muove. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
