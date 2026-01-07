Nico Arezzo torna oggi con l’annuncio di Non c’è fretta, il suo nuovo album che porterà live nei club da marzo. Nico Arezzo torna oggi con un annuncio speciale: Non c’è fretta, il suo nuovo album, uscirà ufficialmente il 16 gennaio. Se Non c’è mare era una mappa di luoghi e radici, questo nuovo capitolo sposta lo sguardo sul tempo. I brani dialogano tra di loro, tra passato e presente, senza nostalgia, costruendo un racconto intimo fatto di ritorni, addii sospesi e legami che resistono anche quando cambiano forma. Nico Arezzo attraversa il tempo senza scorciatoie, stando attento ai dettagli: attese, esitazioni, momenti in cui fuori sembra fermo ma dentro tutto si muove. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Nico Arezzo annuncia l’album Non c’è fretta, da marzo in tour nei club

Leggi anche: SI! BOOM! VOILÀ!, la nuova band capitanata da N.A.I.P. annuncia il tour nei club

Leggi anche: Nitro annuncia “INCUBI TOUR”: dieci date in Italia dal 24 marzo 2026. In arrivo l’album “INCUBI” (14 novembre 2025)

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Teleambiente. . A due anni di distanza dal precedente disco, che nel “suo” #mare trovava la principale ispirazione, il cantautore siciliano Nico Arezzo(@nico_arezzo) si prepara a lanciare il suo atteso, prossimo progetto discografico: “Non c’è fretta“. Un disco - facebook.com facebook