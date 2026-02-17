Splendori e miserie del populismo | anatomia di uno strano fenomeno politico

Farsi largo tra le etichette e le definizioni della politica è sempre più caotico e complesso. Il caso del populismo è probabilmente quello più emblematico. Negli ultimi anni ne avrete sicuramente sentito parlare in maniera spesso confusionaria. Dunque, per capire di cosa stiamo parlando e avere contezza di come questo fenomeno influisce sul dibattito politico odierno, vi invitiamo a seguire il corso “Populismo, sovranismo e crisi della democrazia: capire i fenomeni della politica contemporanea” realizzato da Marco Tarchi per InsideOver. Il populismo, fenomeno complesso e controverso che intreccia politica, società e cultura, è uno dei temi affrontato dal corso di Tarchi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Lorenzo Insigne torna nei luoghi che lo hanno consacrato come uno dei simboli del calcio italiano.

La paralisi del sonno è un fenomeno inquietante che si verifica quando, durante il risveglio o l'addormentamento, si rimane temporaneamente incapaci di muoversi o parlare, nonostante la mente sia cosciente.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Wax and Gold, storia d’Etiopia in un hotel; Wax & Gold (2026) di Ruth Beckermann - Recensione; Elvis, l’America allo specchio nel film di Baz Luhrmann; Ricordati di me su La7 - Guida TV.

Splendori e miserie del gioco del baseballLa partita in notturna è calda, non solo perché è estate piena. Il lanciatore di Codogno fissa il battitore di casa, poi dà un'occhiata a destra e una a sinistra. E da quel lato si impietrisce: o ha ... ilmanifesto.it

Splendori e miserie, Parigi torna sfavillante. Ma resta l’incubo della crisiPARIGI. Scende una pioggerellina fine e implacabile. Scivola sugli ombrelli colorati, i cappucci di fortuna, cola sui maxi schermi disposti lungo la rive gauche della Senna. Cinque ne hanno messi, per ... laprovinciapavese.gelocal.it

“CI ALLENIAMO ANCHE SE PIOVE” È il primo libro sul NOSTRO calcio, ne racconta miserie e splendori. Ed è il PIÙ VENDUTO in Italia. LO TROVI QUI https://amzn.to/2v5LbWc #calcio #calcioitaliano facebook