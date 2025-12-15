La paralisi del sonno è un fenomeno inquietante che si verifica quando, durante il risveglio o l'addormentamento, si rimane temporaneamente incapaci di muoversi o parlare, nonostante la mente sia cosciente. Questo stato, spesso accompagnato da sensazioni di paura o presenza di presenze inquietanti, rappresenta un fenomeno misterioso e affascinante che affonda le sue radici in processi neurologici complessi.

© Newsner.it - Lo strano e terrificante fenomeno della paralisi del sonno

Se ti è mai capitato di svegliarti incapace di muoverti o parlare, anche se la tua mente era completamente sveglia, probabilmente hai sperimentato qualcosa chiamato paralisi del sonno. È molto più comune di quanto la maggior parte delle persone creda, ma poiché l’esperienza sembra surreale e spesso terrificante, molti esitano a parlarne. Il 30% delle persone ne soffre. La maggior parte delle persone non ha mai sentito parlare di un disturbo del sonno chiamato paralisi del sonno. Ma è qualcosa che molti di noi sperimenteranno almeno una volta nella vita, che lo ricordiamo o meno. La paralisi del sonno è una condizione medica che si verifica nei momenti immediatamente precedenti l’addormentamento o al risveglio. Newsner.it

PARALISI del SONNO: 10 cose CHE DEVI SAPERE

Sindrome di Guillain-Barré: quando il tuo corpo attacca i cavi nervi Tutto inizia in modo sottile. Forse hai avuto un leggero raffreddore, un virus intestinale o addirittura un'influenza qualche settimana fa. Ti riprendi, ma all'improvviso senti uno strano formic - facebook.com facebook