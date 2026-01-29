Lorenzo Insigne torna nei luoghi che lo hanno consacrato come uno dei simboli del calcio italiano. Dopo aver lasciato il Napoli, il capitano ha deciso di tornare per rievocare ricordi e rivivere le emozioni di un passato ricco di successi. La sua presenza ha risvegliato sentimenti contrastanti tra tifosi e addetti ai lavori, in un mix di nostalgia e speranza. Tra splendori e miserie, il ritorno di Insigne ricorda quanto il calcio possa essere anche fatto di cuore e passione, ben oltre i risultati in classifica.

La parabola del “tiraggir” riporta Lorenzo Insigne lì dove ha vissuto la prima stagione dell’amore, quella che custodiva il futuro. La verità è che - a rischio della nostra incolumità sentimentale - torniamo sempre dove siamo stati felici. Pescara, dunque, per uno spin-off del campionato 2011-12: 18 gol nel torneo cadetto, la promozione in A, le triangolazioni con Verratti e Immobile, le tracce dei movimenti sulla fascia segnate da Zeman. Nella rincorsa dei trentasei anni, Insigne riparte dalla Serie B e da una squadra ultima in classifica, che da tempo cammina al confine del precipizio. Ma il cuore non contempla le classifiche, ne costruisce di sue, senza il conforto di numeri e gerarchie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Insigne e i campioni che tornano nei luoghi del cuore: splendori e miserie

