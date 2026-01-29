Insigne e i campioni che tornano nei luoghi del cuore | splendori e miserie
Lorenzo Insigne torna nei luoghi che lo hanno consacrato come uno dei simboli del calcio italiano. Dopo aver lasciato il Napoli, il capitano ha deciso di tornare per rievocare ricordi e rivivere le emozioni di un passato ricco di successi. La sua presenza ha risvegliato sentimenti contrastanti tra tifosi e addetti ai lavori, in un mix di nostalgia e speranza. Tra splendori e miserie, il ritorno di Insigne ricorda quanto il calcio possa essere anche fatto di cuore e passione, ben oltre i risultati in classifica.
La parabola del “tiraggir” riporta Lorenzo Insigne lì dove ha vissuto la prima stagione dell’amore, quella che custodiva il futuro. La verità è che - a rischio della nostra incolumità sentimentale - torniamo sempre dove siamo stati felici. Pescara, dunque, per uno spin-off del campionato 2011-12: 18 gol nel torneo cadetto, la promozione in A, le triangolazioni con Verratti e Immobile, le tracce dei movimenti sulla fascia segnate da Zeman. Nella rincorsa dei trentasei anni, Insigne riparte dalla Serie B e da una squadra ultima in classifica, che da tempo cammina al confine del precipizio. Ma il cuore non contempla le classifiche, ne costruisce di sue, senza il conforto di numeri e gerarchie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su Insigne Campi Del Cuore
Luoghi imperdibili per il Natale 2025: magia e cultura nei luoghi del cuore FAI.
La musica come un veicolo di sollievo, tornano i concerti nei luoghi di cura
Torna la rassegna Stelle Sonanti-Musica nei luoghi di cura, giunta alla seconda edizione.
Ultime notizie su Insigne Campi Del Cuore
Argomenti discussi: Cosa significa tifare gli Azzurri ai Mondiali? Storia e migliori bomber all time; Juventus, Chiellini a Sky: Contro i campioni d'Italia sarà difficile! Come l'ha preparata Conte? Questa partita va oltre le motivazioni; Insigne a un passo dal ritorno a Pescara, Conte risponde a Spalletti: le top news delle 18; Insigne riparte dal Pescara! Retroscena Rai: la svolta dopo i ‘no’ di Napoli e Lazio.
Accedi a Oggi.itSe hai già un account su Oggi o su un sito RCS (Corriere, Gazzetta, IoDonna) puoi accedere con le tue credenziali oppure con i tuoi account social. oggi.it
La risposta dei tifosi del Napoli alle provocazioni di Luciano Spalletti sugli "ex campioni d'Italia" #Spalletti #Juventus facebook
Lorenzo Insigne non può essere il rinforzo giusto per questo Napoli. Si tratta di calcio vero, non della PlayStation. Non è un gioco in cui una "icona" ringiovanisce e ritrova miracolosamente le qualità di quando aveva 25 anni. Bisogna essere lucidi, anche nei g x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.