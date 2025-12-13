Spezia-Modena 0-2 | si ferma la serie positiva di Donadoni

Lo Spezia interrompe la propria serie positiva con una sconfitta casalinga per 0-2 contro il Modena. La partita è stata caratterizzata da un gol per tempo degli ospiti, due pali colpiti e numerose occasioni sventate dal portiere Mascardi, che non sono bastate a evitare la sconfitta.

La Spezia, 13 dicembre 2025 – Si ferma contro il Modena la serie positiva dello Spezia. Netta vittoria ospite con un gol per tempo, due pali colpiti e tante occasioni sventate da Mascardi. Gli aquilotti giocano anche metà della ripresa in dieci uomini, ma già in precedenza avevano dimostrato di subire l'iniziativa degli ospiti, che navigano nelle zone alte della graduatoria, sebbene venissero da due k.o. di fila. Donadoni si affida ancora alla squadra che ha ben figurato nei turni scorsi (due successi consecutivi) rinunciando all'infortunato Aurelio. Grintoso avvio e passa in vantaggio il Modena al 6': sul corner di Santoro, la liscia Nagy sul primo palo e la sfera va sui piedi di Nieling alle sue spalle e finisce alle spalle di Mascardi. Lanazione.it

