Inter Luis Henrique cresce e si candida per un posto col Pisa Su Mkhitaryan si decide oggi

Gazzetta.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex Marsiglia, partito dalla panchina con l'Atletico, potrebbe essere schierato titolare sulla fascia destra. Possibile convocazione per l'armeno, che si è allenato bene per il secondo giorno consecutivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

inter luis henrique cresce e si candida per un posto col pisa su mkhitaryan si decide oggi

© Gazzetta.it - Inter, Luis Henrique cresce e si candida per un posto col Pisa. Su Mkhitaryan si decide oggi

News recenti che potrebbero piacerti

inter luis henrique cresceAtletico-Inter, tanti dubbi per Chivu: chance da titolare per Luis Henrique - Cristian Chivu riflette sulla formazione da schierare contro l'Atletico Madrid: possibilità dal primo minuto per Luis Henrique. Come scrive spaziointer.it

Inter, clamoroso Luis Henrique: ecco cosa sta succedendo! - L'ex Marsiglia, arrivato in estate con grandi aspettative, non ha ... Scrive fantamaster.it

inter luis henrique cresceInter, scatta l'ora di Luis Henrique: il brasiliano titolare a Pisa - L'esterno brasiliano che finora ha deluso le aspettative sarà impiegato titolare in Toscana per la terza volta in stagione dopo le partite contro Cagliari e Verona. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Luis Henrique Cresce