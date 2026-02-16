Cercava il biglietto per il concerto dei Coldplay truffata on-line per 7mila euro Poi il colpo di scena

Una studentessa friulana ha perso 7mila euro cercando un biglietto per il concerto dei Coldplay e si è ritrovata vittima di una truffa online. La truffa si è scoperta quando ha pagato un'agenzia falsa che prometteva biglietti a prezzi scontati, ma poi non ha mai ricevuto nulla. I carabinieri dell’Isola d’Elba hanno rintracciato il responsabile e le hanno restituito più di 5mila euro. La vicenda aveva attirato l’attenzione anche nei programmi televisivi di approfondimento.

Isola d’Elba, 16 febbraio 2026 – La fine di un incubo. I carabinieri dell’ Isola d’Elba hanno restituito oltre 5mila euro a una studentessa friulana vittima della truffa dei falsi biglietti dei Coldplay, una vicenda che nei mesi scorsi aveva colpito l’opinione pubblica fino ad approdare anche a Striscia la Notizia. La giovane, raggirata da due ventenni lombardi, era arrivata a versare quasi 7mila euro dopo aver risposto a un annuncio social che prometteva un tagliando per un concerto ormai sold out. Il trucco dei bonifici istantanei. Il meccanismo fraudolento si era sviluppato attraverso una serie di menzogne: dopo un primo bonifico istantaneo da 80 euro, i due truffatori avevano parlato di presunti problemi bancari, tra transazioni bloccate e rimborsi da sbloccare, convincendo progressivamente la vittima a effettuare ulteriori pagamenti fino appunto a sfiorare i 7mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cercava il biglietto per il concerto dei Coldplay, truffata on-line per 7mila euro. Poi il colpo di scena Affari tuoi, la partita di Johara è un disastro: rifiuta 22mila euro poi il colpo di scena finale con il pacco nero Durante la puntata di sabato 31 gennaio di Affari tuoi, Johara, una concorrente della Valle d'Aosta, ha fatto parlare di sé per tutto tranne che per la vincita. Perde 200mila euro a La ruota della fortuna, poi il colpo di scena davanti a tutti: Martina senza parole Lunedì 22 dicembre, a La Ruota della Fortuna, si è verificato un episodio inaspettato: Martina ha perso 200mila euro, per poi ricevere un colpo di scena davanti a tutti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: I fan americani stanno vendendo il sangue per comprare i biglietti di Harry Styles; Coppa Italia, il Como cerca la semifinale al Maradona di Napoli; La W3 Maccarese ospita il Rieti: bianconeri in cerca di punti preziosi; Fiera San Giorgio, il Comune cerca organizzatore. Fiera San Giorgio, il Comune cerca organizzatoreAtto di indirizzo per affidare la gestione della campionaria per il 2026. Stabilite anche le tariffe per espositori e biglietto d’ingresso. gravinalife.it Radiohead, biglietti esauriti per i concerti all'Unipol Arena di Bologna: «La lotteria del codice di sblocco tra fan delusi e fortunati vincitori»«La registrazione è chiusa». Con questo lapidario messaggio si apre una pagina sul sito ufficiale dei Radiohead. Oggi, venerdì 12 settembre, infatti, è giunto il fatidico giorno per cercare di ... corrieredibologna.corriere.it Sta circolando un video che ha toccato molti cuori. Un bambino delle elementari in Messico, mentre cercava di pagare il suo biglietto, non riusciva a trovare le monete che aveva con sé. Il conducente della combi, notando la situazione, gli ha chiesto con empa - facebook.com facebook