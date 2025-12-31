Botti Capodanno trovata a Catania una bomba gigante di 11,5 kg | il video della Polizia

Durante le festività di Capodanno, la Polizia di Catania ha sequestrato 220 kg di fuochi pirotecnici professionali e arrestato tre persone. Tra le operazioni, è stata trovata una “bomba” di 11,5 kg, che ha attirato l’attenzione per la sua dimensione. L’intervento evidenzia l’impegno delle autorità nel garantire la sicurezza pubblica durante le celebrazioni di fine anno.

Paternò e Catania, la Finanza sequestra oltre 1000 articoli di materiale esplodente illegale; Catania: rubano il computer e prendono il volo, beccati; Nella stanza della sua casa di Catania conservava 220 chili di botti: giovane donna nei guai; Biancavilla, controlli dei Carabinieri per un capodanno sicuro. Una "bomba" da 11,5 kg tra i botti illegali di Capodanno sequestrati a Catania - (LaPresse) La Polizia di Stato ha arresto tre catanesi, due di 25 e 29 anni, fratelli della titolare di una fabbrica di artifici pirotecnici e un operaio di 28 anni, per detenzione e porto illegale

Botti di Capodanno, bomba pirotecnica con quasi 12 chili di esplosivo sequestrata: tre arresti VIDEO - La polizia di Stato ha arresto tre catanesi, due di 25 e 29 anni, fratelli della titolare di una fabbrica di artifici pirotecnici e un operaio di 28 anni, per detenzione e porto illegale

Botti di Capodanno, sequestro da record a Catania: bomba pirotecnica da quasi 12 kg, tre arresti - I tre si sono difesi sostenendo di dover preparare uno spettacolo per le proprie famiglie e i vicini di casa

