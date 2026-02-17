Catania sorpreso in auto con 44 kg di cocaina | arrestato un 31enne

Un uomo di 31 anni è stato arrestato a Catania dopo essere stato trovato con 44 kg di cocaina nel suo veicolo, un'operazione scattata a causa di una soffiata sulla consegna di droga nella zona industriale. La polizia ha intercettato l’auto sospetta mentre il conducente si aggirava vicino a un capannone, e nel controllo hanno scoperto la droga nascosta sotto il sedile passeggero.

La polizia di Catania ha arrestato un 31enne sorpreso con 44 kg di cocaina nell'auto. I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Catania, avendo appreso che nella mattinata del 9 febbraio nella zona industriale di Catania sarebbe giunto un corriere da fuori regione, a bordo di un'utilitaria, per consegnare un ingente quantitativo di cocaina a persone del luogo, hanno svolto attività di perlustrazione nell'area individuando un'auto con a bordo un soggetto extracomunitario, intento ad armeggiare sotto il sedile anteriore lato passeggero. Gli agenti hanno riconosciuto il 31enne perché da loro controllato nello scorso mese di gennaio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Catania, sorpreso in auto con 44 kg di cocaina: arrestato un 31enne Maxi sequestro di droga a Catania: arrestato un corriere con 44 chili di cocaina nascosti in auto A Catania, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 28 anni con 44 chili di cocaina nascosti nel bagagliaio della sua auto. Preso con un Kg di cocaina in auto, arrestato Durante un normale controllo stradale a Cassino, gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato una Fiat 500. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Catania, sorpreso con 44 kg di cocaina nascosta in auto: arrestato 31enne; Catania, sorpreso in auto con 44 kg di cocaina: arrestato un 31enne; Blitz sosta selvaggia: denunciato parcheggiatore abusivo, custodiva 26 chiavi di macchine lasciate dai clienti; Catania, ruba benzina dai camion in sosta e minaccia addetto alla vigilanza, arrestato. Catania, nell’auto con oltre 44 chili di cocaina: arrestato VIDEOCATANIA – Un ingente quantitativo di cocaina destinato al mercato cittadino. A Catania gli agenti della Squadra mobile hanno fatto scattare le manette per un 31enne sorpreso con oltre 44 chilogrammi d ... livesicilia.it Video | Il blitz della polizia e il ritrovamento della droga in auto: arrestato un 31enne a CataniaCatania, oltre 40 kg di cocaina in auto: scatta l'arrestoCatania, oltre 40 kg di ... msn.com Catania, sorpreso con il flex mentre taglia cavi di rame: arrestato 34enne per furto aggravato in via Acquedotto Greco. #Catania #PoliziaDiStato #FurtoDiRame #Cronaca #Sicurezza facebook