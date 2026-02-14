LIVE Speed skating Olimpiadi 2026 in DIRETTA | iniziano i quarti dell’inseguimento a squadre

Gli Stati Uniti e la Germania si sfidano in diretta ai quarti di finale dell'inseguimento a squadre di short track alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dopo che le loro batterie si sono concluse con tempi molto vicini. La gara si svolge sul ghiaccio di Cortina, dove gli atleti danno il massimo per avanzare alle semifinali. Nella terza batteria, Birkeland, Bowe e Manganello rappresentano gli Stati Uniti, mentre Hofmann, Schloerb e Scholz gareggano per la Germania. La tensione cresce tra i team mentre si avvicina il momento di decidere chi passerà il turno.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.10 Nella terza batteria sul ghiaccio Stati Uniti d'America (Birkeland, Bowe e Manganello) e Germana (Hofmann, Schloerb e Scholz) 16.08 Prima posizione per Giappone con un vantaggio di 13 centesimi di vantaggio sui Paesi Bassi. Lontana la Cina che chiude a 5.90 secondi. 16.07 A due giri dal termine il Giappone ha 95 centesimi di vantaggio sui Paesi Bassi. 16.06 Buona partenza delle nipponiche che al secondo intermedio hanno 1 secondo di vantaggi. 16.05 Ora sul ghiaccio Cina (Adake, Han e Li) e Giappone (Horikawa, Sato e Takagi) 16.03 I Paesi Bassi chiudono in 2:55.