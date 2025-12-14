Speed skating Italia in piazza d’onore nell’inseguimento a squadre ad Hamar Vincono gli USA

Nell’ultima giornata della tappa di Hamar della Coppa del Mondo di speed skating, l’Italia si distingue conquistando il secondo posto nell’inseguimento a squadre, dietro agli Stati Uniti. Un risultato importante che segna un passo avanti in una stagione caratterizzata da performance meno brillanti rispetto al passato, offrendo nuove speranze e motivazioni per il team azzurro.

Un risultato che ci voleva. Nell’ultima giornata del quarto appuntamento della Coppa del Mondo di speed skating ad Hamar (Norvegia), è arrivato un risultato significativo per l’Italia in una stagione in cui si sta facendo un po’ più di fatica rispetto a quella precedente in termini di piazzamenti nella top-3. Sull’anello di ghiaccio norvegese, infatti, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti hanno conquistato la piazza d’onore nella prova dell’inseguimento a squadre, ottenendo il primo podio di quest’annata nel format di gara. Messa in archivio la poco fortunata caduta nel primo round stagionale a Salt Lake City (USA), costata un secondo posto potenziale per i riscontri cronometrici e la presenza nella Division A, il trio nostrano ha saputo capitalizzare l’opportunità in questo caso. Oasport.it

