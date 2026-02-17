Speed skating non è finita! Lollobrigida e Giovannini ambiziosi E attenzione a Di Stefano…
Lollobrigida e Giovannini vogliono ancora andare avanti, nonostante le medaglie conquistate ai Giochi di Milano Cortina. La squadra italiana di short track ha mostrato grande determinazione, e ora punta a migliorarsi nelle prossime competizioni internazionali. Di Stefano, invece, si mantiene in agguato, pronto a sorprendere con le sue prestazioni.
Lo spettacolo non è ancora finito. La Nazionale italiana di speed skating è destinata a ricordare a lungo quanto realizzato ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Mettere a referto quattro medaglie, t re d’oro e una di bronzo, non rientrava certo nelle previsioni della vigilia. Alla prova dei fatti, il settore del pattinaggio di velocità su pista lunga ha portato il bottino olimpico complessivo a quota undici e, per la prima volta nella storia, ha celebrato quattro podi nella stessa edizione dei Giochi. E il quadro potrebbe non essere ancora completo: le condizioni di forma mostrate dai principali interpreti lasciano intravedere ulteriori possibilità di arricchire il medagliere della selezione azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it
Speed skating, team pursuit e Giovannini regalano un sorriso ad Hamar. Lollobrigida sottotonoNella quarta tappa della Coppa del Mondo di speed skating 2025-2026 ad Hamar, le gare di team pursuit e le prestazioni di Giovannini hanno regalato emozioni e sorrisi.
LIVE Speed skating, Europei 2026 in DIRETTA: l’Italia chiude con le medaglie di Lollobrigida e Giovannini nelle mass startSegui la diretta degli Europei di Speed Skating 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulle gare e i risultati.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: LIVE Speed skating, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: oro e record olimpico per Stolz, bene Rosanelli; Rivivi il LIVE-Blog Speed Skating: Lollobrigida regala il primo oro all'Italia!; Riccardo Lorello vince il bronzo nello speed skating 5000 metri a Milano Cortina 2026. Oro al norvegese Eitrem; Speed Skating: fantastico Riccardo Lorello, è di bronzo nei 5.000 metri!.
Speed skating, non è finita! Lollobrigida e Giovannini ambiziosi. E attenzione a Di Stefano…Lo spettacolo non è ancora finito. La Nazionale italiana di speed skating è destinata a ricordare a lungo quanto realizzato ai Giochi Olimpici Invernali ... oasport.it
LIVE Speed skating, Team-pursuit Olimpiadi in DIRETTA: l’Italia vince la resistenza dell’Olanda ed è in finale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:51 Pochi istanti al via della prima semifinale femminile dell'inseguimento a squadre. 14:48 Si procede con le ... oasport.it
++ Usa surclassati in finale, magnifico oro azzurro nello speed skating ++ facebook
ITALIA in semifinale del Team Pursuit di Speed Skating con un tempone: 3:38.40 di Ghiotto, Giovannini e Malfatti. Appuntamento a martedì alle 14.30 x.com