Speed skating non è finita! Lollobrigida e Giovannini ambiziosi E attenzione a Di Stefano…

Lollobrigida e Giovannini vogliono ancora andare avanti, nonostante le medaglie conquistate ai Giochi di Milano Cortina. La squadra italiana di short track ha mostrato grande determinazione, e ora punta a migliorarsi nelle prossime competizioni internazionali. Di Stefano, invece, si mantiene in agguato, pronto a sorprendere con le sue prestazioni.

Lo spettacolo non è ancora finito. La Nazionale italiana di speed skating è destinata a ricordare a lungo quanto realizzato ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Mettere a referto quattro medaglie, t re d'oro e una di bronzo, non rientrava certo nelle previsioni della vigilia. Alla prova dei fatti, il settore del pattinaggio di velocità su pista lunga ha portato il bottino olimpico complessivo a quota undici e, per la prima volta nella storia, ha celebrato quattro podi nella stessa edizione dei Giochi. E il quadro potrebbe non essere ancora completo: le condizioni di forma mostrate dai principali interpreti lasciano intravedere ulteriori possibilità di arricchire il medagliere della selezione azzurra.

