Speed skating team pursuit e Giovannini regalano un sorriso ad Hamar Lollobrigida sottotono

Nella quarta tappa della Coppa del Mondo di speed skating 2025-2026 ad Hamar, le gare di team pursuit e le prestazioni di Giovannini hanno regalato emozioni e sorrisi. Nonostante qualche passo falso, l’Italia si conferma protagonista, conquistando due podi significativi sull’anello di ghiaccio dell’Olympic Hall.

Finita nell'album dei ricordi la quarta tappa della Coppa del Mondo di speed skating 2025-2026. Sull'anello di ghiaccio dell'Olympic Hall, in casa Italia sono arrivati due podi dal peso specifico importante. Il riferimento è al team pursuit e alla Mass Start degli uomini. Nella prova dell'inseguimento a squadre, il terzo formato da Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Andrea Giovannini è andato a prendersi un secondo posto importante, alle spalle degli Stati Uniti, fondamentale per voltare pagina dopo lo sfortunato incidente di percorso di Salt Lake City, ricordando la caduta di Malfatti. Un crash che era costato, tempi alla mano, la piazza d'onore negli States.

