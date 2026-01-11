LIVE Speed skating Europei 2026 in DIRETTA | l’Italia chiude con le medaglie di Lollobrigida e Giovannini nelle mass start

Segui la diretta degli Europei di Speed Skating 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulle gare e i risultati. L’Italia si distingue con le medaglie di Lollobrigida e Giovannini nelle mass start, confermando il buon livello della squadra. Resta aggiornato per conoscere tutte le novità e i momenti salienti di questa competizione europea.

CLICC A QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16;59 Vince Swings! Il belga sorprende tutti partendo lunghissimo. Giovannini prova a reagire ma non ne ha nel finale e si deve accontentare del bronzo. Argento all’olandese Hoolwerf. Ottavo Riccardo Lorello. ULTIMO GIRO! 16:58 Lorello tira la volata a Giovannini quasi in maniera ciclistica. 16:57 4 giri al termine. Siamo nella fase decisiva con il ritmo che aumenta vertiginosamente. 16:56 Lorello e Giovannini sono vigili nelle prime posizioni del gruppo. 16:55 Si muove il tedesco Rudolph, che si aggiudica il secondo sprint intermedio. Entriamo nella seconda metà di gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

