LIVE Speed skating Europei 2026 in DIRETTA | l’Italia chiude con le medaglie di Lollobrigida e Giovannini nelle mass start

Segui la diretta degli Europei di Speed Skating 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulle gare e i risultati. L’Italia si distingue con le medaglie di Lollobrigida e Giovannini nelle mass start, confermando il buon livello della squadra. Resta aggiornato per conoscere tutte le novità e i momenti salienti di questa competizione europea.

CLICC A QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16;59 Vince Swings! Il belga sorprende tutti partendo lunghissimo. Giovannini prova a reagire ma non ne ha nel finale e si deve accontentare del bronzo. Argento all’olandese Hoolwerf. Ottavo Riccardo Lorello. ULTIMO GIRO! 16:58 Lorello tira la volata a Giovannini quasi in maniera ciclistica. 16:57 4 giri al termine. Siamo nella fase decisiva con il ritmo che aumenta vertiginosamente. 16:56 Lorello e Giovannini sono vigili nelle prime posizioni del gruppo. 16:55 Si muove il tedesco Rudolph, che si aggiudica il secondo sprint intermedio. Entriamo nella seconda metà di gara. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Speed skating, Europei 2026 in DIRETTA: l’Italia chiude con le medaglie di Lollobrigida e Giovannini nelle mass start Leggi anche: LIVE Speed skating, Europei 2026 in DIRETTA: si chiude con le mass start, Di Stefano può stupire nei 1500 Leggi anche: LIVE Speed skating, Europei 2026 in DIRETTA: l’Italia vuole raddrizzare la giornata con le mass start Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. LIVE Speed skating, Europei 2026 in DIRETTA: Lorello argento, Ghiotto bronzo senza brillare nei 5000! Pergher quarta nei 500; LIVE Speed skating, Europei 2026 in DIRETTA: AZZURRI D’ORO NEL TEAM PURSUIT! Lollobrigida quinta nei 3000; A che ora gli Europei di speed skating 2026 oggi: orari 9 gennaio, tv, streaming, italiani in gara; Calendario Europei speed skating 2026: programma, orari, tv, streaming. LIVE Speed skating, Europei 2026 in DIRETTA: si chiude con le mass start, Di Stefano può stupire nei 1500 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell'ultima giornata degli Europei 2026 di speed skating. oasport.it LIVE Speed skating, Europei 2026 in DIRETTA: Lorello argento, Ghiotto bronzo senza brillare nei 5000! Pergher quarta nei 500 - Arrivano dunque altre due medaglie per la spedizione italiana con Lorello, argento, Ghiotto bronzo nei ... oasport.it

Europei speed-skating, Ghiotto trascina l'Italia: dopo l'oro a squadre, il bronzo sui 5.000 metri - Nella seconda giornata della rassegna continentale polacca, arrivano altre due medaglie per la spedizione azzurra ... vicenzatoday.it

Mentre il padrone di casa Vladimir Semirunniy realizza il record della pista, arrivano ancora ottime notizie dagli Europei di Speed Skating in corso a Tomaszow Mazowiecki - Polonia- per i colori Azzurri. Due medaglie dopo l'oro a squadre nel team pursuit, arri - facebook.com facebook

GHIOTTO GIOVANNINI E MALFATTI D’OROOOOO E’ iniziato nel modo migliore il cammino dell’Italia agli Europei di Speed Skating #SpeedSkating #Ghiotto #Malfatti #Giovannini x.com

