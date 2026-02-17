Speed skating azzurro la corsa non è finita | ambizioni conferme e nuove sfide

Lo speed skating italiano si mantiene in corsa, nonostante le vittorie già conquistate ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Gli atleti azzurri puntano a migliorare i propri record e si preparano per nuove competizioni internazionali. L’attenzione si concentra su giovani promesse che vogliono affermarsi nel circuito mondiale.

Lo speed skating italiano continua a sorprendere e a dare segnali di vitalità anche dopo i grandi risultati (già) ottenuti ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Con prestazioni di altissimo livello, infatti, la squadra azzurra ha superato le più rosee aspettative, accumulando quattro medaglie in una sola edizione olimpica (tre ori e un bronzo), contribuendo a portare il totale dell’Italia nel medagliere a quota undici in questa rassegna. Questo ruolino di marcia eccezionale ha consolidato la base di fiducia per il futuro della disciplina, rendendo chiaro a tutti che la strada intrapresa dal movimento nazionale è tutt’altro che conclusa.🔗 Leggi su Sportface.it

Speed skating, Davide Ghiotto per sognare al Milano Speed Skating Stadium. Eitrem e Jílek favoritiAlle 16:00, al Milano Speed Skating Stadium si svolge una delle gare più attese della giornata.

Speed skating, non è finita! Lollobrigida e Giovannini ambiziosi. E attenzione a Di Stefano…Lollobrigida e Giovannini vogliono ancora andare avanti, nonostante le medaglie conquistate ai Giochi di Milano Cortina.

