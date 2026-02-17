Speed skating azzurro la corsa non è finita | ambizioni conferme e nuove sfide
Lo speed skating italiano si mantiene in corsa, nonostante le vittorie già conquistate ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Gli atleti azzurri puntano a migliorare i propri record e si preparano per nuove competizioni internazionali. L’attenzione si concentra su giovani promesse che vogliono affermarsi nel circuito mondiale.
Lo speed skating italiano continua a sorprendere e a dare segnali di vitalità anche dopo i grandi risultati (già) ottenuti ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Con prestazioni di altissimo livello, infatti, la squadra azzurra ha superato le più rosee aspettative, accumulando quattro medaglie in una sola edizione olimpica (tre ori e un bronzo), contribuendo a portare il totale dell’Italia nel medagliere a quota undici in questa rassegna. Questo ruolino di marcia eccezionale ha consolidato la base di fiducia per il futuro della disciplina, rendendo chiaro a tutti che la strada intrapresa dal movimento nazionale è tutt’altro che conclusa.🔗 Leggi su Sportface.it
Speed skating, Davide Ghiotto per sognare al Milano Speed Skating Stadium. Eitrem e Jílek favoritiAlle 16:00, al Milano Speed Skating Stadium si svolge una delle gare più attese della giornata.
Speed skating, non è finita! Lollobrigida e Giovannini ambiziosi. E attenzione a Di Stefano…Lollobrigida e Giovannini vogliono ancora andare avanti, nonostante le medaglie conquistate ai Giochi di Milano Cortina.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
La storica impresa degli azzurri nel pattinaggio: guarda le fotoNella finale dell'inseguimento a squadre maschile, alla Speed Skating Arena di Rho, il terzetto azzurro, composto da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti, conquista una storica medagli ... ilgiornale.it
Speed skating, l'Italia torna sul gradino più altoLa finale ha visto l’Italia imporsi con il tempo di 3’3920, mentre gli Stati Uniti hanno concluso in 3’4371. La Cina ha conquistato il bronzo battendo l’Olanda per soli 9 centesimi nella finale B. it.blastingnews.com
MILANO CORTINA ORO NELLO SPEED SKATING Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti trionfano nello speed skating.Battuti gli Stati Uniti Bravissimi ragazzi eurosport facebook
Milano-Cortina 2026: Fiamme Gialle d'oro nello speed skating! Il treno dell'Italia composto dai finanzieri Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti prima supera i Paesi Bassi in semifinale per poi completare l'opera battendo in finale gli Stati Uniti d' x.com