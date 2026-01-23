A Torino, si è concluso il processo relativo alla morte di Dorin Ion Gavreliuc, deceduto dopo essere caduto dalla finestra cinque mesi fa. L’amico dell’uomo è stato condannato a nove mesi di reclusione per omicidio. La sentenza si è pronunciata mercoledì 21 gennaio presso il tribunale cittadino, chiudendo un procedimento giudiziario che ha fatto luce sulle circostanze di un episodio tragico.

Nove mesi di reclusione. Al tribunale di Torino, mercoledì 21 gennaio, è terminato con una condanna questa pena il processo di primo grado per la tragica morte di Dorin Ion Gavreliuc. Un amico della vittima, 59 anni, è stato ritenuto responsabile di omicidio colposo. Per lui, a dicembre, il.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Precipita dalla finestra a Torino e muore dopo cinque mesi di coma, amico della vittima accusato di omicidio colposoA Torino, un uomo precipita dalla finestra di una palazzina e rimane in coma per oltre cinque mesi, purtroppo decedendo successivamente.

Cade dalla finestra e muore. La tragedia in Italia: “Era giovanissimo!”Una tragedia si è verificata in Italia, quando un giovane è caduto dalla finestra perdendo la vita.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Uomo cade dalla finestra a Torino e muore dopo cinque mesi, suo amico condannato per omicidio: Era lì solo per salutarmi; Cade dalla finestra di casa. In prognosi riservata un 42enne; Frosinone, un operaio precipita dal tetto di un capannone e muore; Allarme a Torino Santa Rita: uomo caduto dal balcone, è grave in ospedale.

Uomo cade dalla finestra a Torino e muore dopo cinque mesi, suo amico condannato per omicidio: Era lì solo per salutarmiSecondo la procura, l’episodio va inteso come incidente di lavoro e l’imputato ha omesso di predisporre il piano di sicurezza ... torinotoday.it

Ragazzo minaccia di lanciarsi dalla finestra: sotto l'armadio in casa c'è un uomo morto con la gola tagliataLa tragica scoperta fatta dai carabinieri in un appartamento di Rozzano, in provincia di Milano: intervenuti per bloccare un tentativo di suicidio, i militari hanno scoperto il cadavere di un uomo di ... today.it

Un uomo grasso cade mentre cerca di prendere un fungo porcino #funghi #porcini #boletus #steinpilze #funghiporcini - facebook.com facebook